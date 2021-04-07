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Факти / Погода
Людмила Грубник |

Тепло повернеться: синоптик назвала дату поліпшення погоди в Україні

Нині погода в Україні не тішить громадян весняним теплом, проте синоптики прогнозують, що найближчим часом варто чекати на потепління.

весна_цвітіння_дерева_квіти

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, з неділі, 11 квітня, на території країни мають припинитися нічні морози.

– Наступного тижня очікуємо більш-менш теплу погоду. Якщо буде хмарно, то – 10° тепла, якщо сонячно, то – 15-16° тепла, – повідомила Наталія Голеня.

Водночас поки квітень продовжує дивувати українців холодом і опадами. Наприклад, деякі населені пункти у західних регіонах засипало снігом.

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Погода в Україні

Згідно з прогнозами синоптиків, прохолодних днів у квітні в Україні буде більше.

Однак температурні рекорди не очікуються.

Детальніше про погоду в Україні у квітні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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