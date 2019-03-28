Выборы президента Украины не за горами. Однако, чтобы сделать правильный выбор, нужно знать, что предлагает каждый кандидат. Факты ICTV решили проверить насколько хорошо вы знаете, что обещает каждый претендент на пост главы государства.

31 марта на выборах президента Украины каждый сознательный и совершеннолетний украинец пойдет голосовать за своего фаворита.

К слову, выбор в 2019 году очень богатый – 44 кандидата выразили желание побороться за пост главы государства. Однако во время предвыборной гонки 7 человек отозвали свои кандидатуры.

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Последние два месяца информационное поле Украины пестрит темой президентских выборов. Реклама, агитация, интервью политиков – способы донесениях программ избирателям.

Факты ICTV создали тест, дабы проверить, насколько хорошо вы ознакомились с предвыборными обещаниями кандидатов в президенты Украины.

Ранее Факты ICTV рассказывали об экзит-полах, а также об их функционировании и почему исследованиям Национального экзит-пола следует доверять.