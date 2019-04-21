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Чоловік заявив у поліцію на дружину, бо “не пускала на вибори”

На Рівненщині чоловік заявив у поліцію на свою дружину через те, що вона не пускала його на виборчу дільницю.

Чоловік заявив у поліцію на дружину, бо “не пускала на вибори”

Незвичайне правопорушення зафіксувала поліція на Рівненщині. Житель села Більськ Рокитнівського району повідомив правоохоронців про конфлікт із власною дружиною через вибори президента України.

Жінка не відпускала його на виборчу дільницю, щоб віддати голос за одного з кандидатів.

Як саме дружина перешкоджала своєму чоловіку, не повідомляється, однак відомо, що конфлікт між подружжям вичерпано.

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Загалом від початку голосування станом на 18.00 зареєстровано 16 подій, що стосуються виборчого процесу на Рівненщині.

Нагадаємо,  у Чернівцях голова виборчої комісії прийшов на дільницю напідпитку.

Джерело: Нацполіція

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