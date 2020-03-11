PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Жодної паніки – туалетного паперу вистачає: реакція соцмереж на карантин у Києві

В Україні запроваджується карантин через поширення коронавірусу.

Рішення про загальнонаціональний карантин було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України.

11 березня мер Києва Віталій Кличко ввів карантин у столиці. Це викликало неоднозначну реакцію соцмереж. Багато хто сприйняв з гумором, а інші впевнені, що все це зайве і точно неефективно.

Читайте: Центр громадського здоров’я озвучив результати аналізів на коронавірус в Україні

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на карантин в Україні 2020.


Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив у столиці карантин через поширення коронавірусу Covid-2019. З 11 березня будуть закриті школи, дитячі садки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка