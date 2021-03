Работу британского художника Саши Джафри, которая является самой огромной картиной в мире на холсте, продали на аукционе в Дубае за $62 млн.

Полотно Путешествие человечества разделено на 70 каркасных секций общей площадью 1 595,76 м², что пропорционально почти четырем баскетбольным площадкам.

В заявлении организаторов говорится, что работа вдвое превысила запланированную сумму, а деньги пойдут на благотворительные организации, помогающие детям.

Сначала планировалось продать картину частями, но гражданин Франции Андре Абдун, проживающий в Дубае, приобрел ее полностью.

Также он добавил, что когда он увидел картину, то понял, что разделять ее — это ошибка.

Sacha Jafri’s painting “The Journey of Humanity”, part of “#HumanityInspired” sold for AED 227.7 million (USD 62 million). pic.twitter.com/opu9jhic50

— Dubai Cares (@DubaiCares) March 23, 2021