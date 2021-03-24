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Факты / Культура
Марія Степанюк |

Как четыре баскетбольные площадки: самая большая картина мира ушла с молотка за $62 млн

Работу британского художника Саши Джафри, которая является самой огромной картиной в мире на холсте, продали на аукционе в Дубае за $62 млн.

Путешествие человечества Саша Джафри

Полотно Путешествие человечества разделено на 70 каркасных секций общей площадью 1 595,76 м², что пропорционально почти четырем баскетбольным площадкам.

В заявлении организаторов говорится, что работа вдвое превысила запланированную сумму, а деньги пойдут на благотворительные организации, помогающие детям.

Сначала планировалось продать картину частями, но гражданин Франции Андре Абдун, проживающий в Дубае, приобрел ее полностью.

— Я происхожу из бедной семьи, и бывало, что я чувствовал, как это ничего не есть, но по крайней мере, у меня была любовь родителей, обучение и поддержка, — сказал Абдун, который возглавляет компанию, специализирующуюся на криптовалюте.

Также он добавил, что когда он увидел картину, то понял, что разделять ее — это ошибка.

Путешествие человечества признана Книгой рекордов Гинесса как самая большая картина на холсте.

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Свою работу Джафри завершил в конце сентября 2020 года. Она основана на рисунках детей из 140 стран мира, которые отправляли их художнику онлайн во время пандемии коронавируса.

Аукцион Christie’s

23 марта во время аукционов в нескольких городах мира, организованных Christie’s, ушли с молотка работы Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Амадео Модильяни, Марка Шагала.

На аукционе в Гонконге картину американского художника-неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баскии под названием Воин продали за $41,7 млн. Это полотно стало самым дорогим произведением западного искусства, проданым когда-либо на аукционах Азии.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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