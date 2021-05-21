Швеция временно передаст Украине оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика 1710 года по случаю 30-летия независимости Украины.

— Документ, который прочно связан с историей Швеции и нашей историей во времена казачества, впервые вернется в нашу страну. Но уже сильную, самобытную и независимую от других, — сообщил в Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко.

Он отметил, что общался по этому вопросу с министром культуры и демократии королевства Швеции Амандой Линд.

Ткаченко поблагодарил ее за содействие, а также команде Минкульта, Национальному архиву Швеции Riksarkivet, МИД Украины, Посольство Украины в Швеции и заповедник София Киевская.

Оригинал документа летом можно будет увидеть на территории заповедника София Киевская. Позже его вернут в Швецию.

— Это крайне важный международный жест для Украины. Ведь история — часть нашей идентичности и культуры. Возможность увидеть такой уникальный экспонат — бесценна, — добавил министр.

Конституция Пилипа Орлика

Считается одной из первых демократических конституций в Европе. Документ был написан украинским гетманом в апреле 1710 года в Бендерах, где части казацкого войска и шведской армии оказались после поражения под Полтавой.

Конституция была утверждена во время его избрания гетманом после смерти Ивана Мазепы.

Оригинал уникального документа латиницей, сохранившийся до наших дней, хранится в Национальном архиве Швеции. Интересно, что ранее он никогда не покидал стен стокгольмской учреждения.

Кроме латинского варианта Конституции Пилипа Орлика еще есть и украиноязычный вариант, который был подписан гетманом. Однако, оригинальная титульная страница конституции хранится в Российском государственном архиве древних актов в Москве.

Сюрприз к 30-летию Независимости

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая сообщил, что по случаю 30-летия Независимости в Украину впервые привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

По словам президента, аутентичный документ Конституции Орлика находиться в Украине долгое время, однако точных дат не назвал.