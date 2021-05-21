Швеция временно передаст Украине оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика 1710 года по случаю 30-летия независимости Украины.
— Документ, который прочно связан с историей Швеции и нашей историей во времена казачества, впервые вернется в нашу страну. Но уже сильную, самобытную и независимую от других, — сообщил в Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко.
Он отметил, что общался по этому вопросу с министром культуры и демократии королевства Швеции Амандой Линд.
Ткаченко поблагодарил ее за содействие, а также команде Минкульта, Национальному архиву Швеции Riksarkivet, МИД Украины, Посольство Украины в Швеции и заповедник София Киевская.
Оригинал документа летом можно будет увидеть на территории заповедника София Киевская. Позже его вернут в Швецию.
— Это крайне важный международный жест для Украины. Ведь история — часть нашей идентичности и культуры. Возможность увидеть такой уникальный экспонат — бесценна, — добавил министр.
Конституция Пилипа Орлика
Считается одной из первых демократических конституций в Европе. Документ был написан украинским гетманом в апреле 1710 года в Бендерах, где части казацкого войска и шведской армии оказались после поражения под Полтавой.
Конституция была утверждена во время его избрания гетманом после смерти Ивана Мазепы.
Оригинал уникального документа латиницей, сохранившийся до наших дней, хранится в Национальном архиве Швеции. Интересно, что ранее он никогда не покидал стен стокгольмской учреждения.
Кроме латинского варианта Конституции Пилипа Орлика еще есть и украиноязычный вариант, который был подписан гетманом. Однако, оригинальная титульная страница конституции хранится в Российском государственном архиве древних актов в Москве.
Сюрприз к 30-летию Независимости
Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая сообщил, что по случаю 30-летия Независимости в Украину впервые привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.
По словам президента, аутентичный документ Конституции Орлика находиться в Украине долгое время, однако точных дат не назвал.