Американский журналист и телеведущий Раймондо Арройо пришел в качестве эксперта на ток-шоу на канале Fox News и рассмешил телезрителей своим падением.

Неловкая ситуация случилась во время трансляции ток-шок The Ingraham Angle американской телеведущей Лауры Инграхам.

Эксперт рассказал статистику, как часто люди всего мира гибнут из-за неосторожности во время селфи.

Но перед тем, как покинуть студию, он решил прорекламировать американское пиво Bud и достал коробку с бутылками из-под стола.

Вероятно, журналистам не полагалось распивать алкоголь в прямом эфире, поэтому вопреки теме передачи Раймонд предложил Лауре сделать общее селфи с напитками в руках.

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Мужчина сидел слишком далеко от коллеги, так что она никак не помещалась в кадр его телефонной камеры.

Чтобы исправить это Раймонд ближе подвинулся к ведущей, и упал.

Напомним, как сын ведущей сорвал выпуск новостей в прямом эфире.