PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Журналист оконфузился, когда рассказывал об опасности фото/

Журналист оконфузился, когда рассказывал об опасности фото

Американский журналист и телеведущий Раймондо Арройо пришел в качестве эксперта на ток-шоу на канале Fox News и рассмешил телезрителей своим падением.

Неловкая ситуация случилась во время трансляции ток-шок The Ingraham Angle американской телеведущей Лауры Инграхам.

Эксперт рассказал статистику, как часто люди всего мира гибнут из-за неосторожности во время селфи.

Но перед тем, как покинуть студию, он решил прорекламировать американское пиво Bud и достал коробку с бутылками из-под стола.

Вероятно, журналистам не полагалось распивать алкоголь в прямом эфире, поэтому вопреки теме передачи Раймонд предложил Лауре сделать общее селфи с напитками в руках.

Читайте: “Едва устроял”: в США ведущий погоды перестарался с драматизмом

Мужчина сидел слишком далеко от коллеги, так что она никак не помещалась в кадр его телефонной камеры.

Чтобы исправить это Раймонд ближе подвинулся к ведущей, и упал.

Напомним, как сын ведущей сорвал выпуск новостей в прямом эфире.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка