Житель Лимы (Перу) развелся со своей женой после того, как увидел ее в объятиях другого мужчины на фотографиях Google Maps.
В столице Перу – Лиме – мужчина развелся с женой после фото в Google Maps, пишет Mirror.
Мужчина планировал свой маршрут по карте, когда увидел на фото другого мужчину в объятиях своей жены на скамейке.
Изображение привлекло внимание мужчины благодаря одежде женщины, которая был точно как у его жены.
Google Maps
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Мужчина развелся с женой из-за фото в Google Maps / 3 фотографии
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По информации, фото сделали еще в 2013 году, однако, узнав об измене, мужчина все равно потребовал развода.
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Фото: Google Maps
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