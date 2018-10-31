31 октября отмечают праздник ужаса – Хэллоуин. Факты ICTV подобрали несколько интересных образов украинским политикам.
Поскольку украинские политики очень заняты, мы решили помочь им подобрать образы для оригинальных перевоплощений.
К слову, если вы еще не решили, в каком костюме пойдете на праздник, почитайте несколько советов здесь.
Следующие фото – для людей, у которых есть чувство юмора. Никаких намеков или скрытого смысла!
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Зорян Шкиряк, Арсен Аваков и Антон Геращенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его нынешний советник Зорян Шкиряк и экс-советник Антон Геращенко могли бы быть в образах героев из французской комедии режиссера Алена Шаба, по мотивам комиксов Рене Госинни о галлах Астериксе и Обеликсе.
Владимир Парасюк
Народный депутат в образе злого клоуна из романа ОНО американского писателя Стивена Кинга.
Петр Порошенко
Президент Украины вышел в роли Хагрида из серии романов Гарри Поттер Джоаны Роулинг.
Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина могла бы быть в роли Малефисенты – героини американского фэнтезийного художественного фильма режиссера Роберта Стромберга.
Олег Ляшко
Лидер радикальной партии стал капитаном Джеком Воробьем — главным героем киносерии Пираты Карибского моря, который созданный сценаристами Тедом Эллиотом и Терри Россио.
Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины в роли Халка – супергероя комиксов издательства Marvel Comics.
Андрей Рева
Министр социальной политики Украины примерял образ дементора из серии романов Гарри Поттер Джоаны Ролинг.
Михаил Добкин
Народный депутат Украины предстал перед нами в образе гангстера Тони Монтаны — главного героя криминальной драмы Брайана Де Пальмы Лицо со шрамом.
Сергей Лещенко
Народный депутат Украины вошел в образ Люцифера — героя американского телесериала, созданный по мотивам серии комиксов Люцифер Нила Геймана и Сэма Кейта издательством Vertigo.
Ульяна Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины получилась в образе смерти с косой.
Напомним, Факты ICTV также писали, что нельзя делать на Хэллоуин.