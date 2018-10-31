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Факты / LOL / Политики празднуют Хэллоуин: Ляшко Воробей, клоун Парасюк, а Добкин - Монтана/

Политики празднуют Хэллоуин: Ляшко Воробей, клоун Парасюк, а Добкин – Монтана

31 октября отмечают праздник ужаса – Хэллоуин. Факты ICTV подобрали несколько интересных образов украинским политикам.

Поскольку украинские политики очень заняты, мы решили помочь им подобрать образы для оригинальных перевоплощений.

К слову, если вы еще не решили, в каком костюме пойдете на праздник, почитайте несколько советов здесь.

Следующие фото – для людей, у которых есть чувство юмора. Никаких намеков или скрытого смысла!

ЧитайтеХэллоуин 2018: история и традиции праздника

Зорян Шкиряк, Арсен Аваков и Антон Геращенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его нынешний советник Зорян Шкиряк и экс-советник Антон Геращенко могли бы быть в образах героев из французской комедии режиссера Алена Шаба, по мотивам комиксов Рене Госинни о галлах Астериксе и Обеликсе.

Владимир Парасюк

Народный депутат в образе злого клоуна из романа ОНО американского писателя Стивена Кинга.

Петр Порошенко

Президент Украины вышел в роли Хагрида из серии романов Гарри Поттер Джоаны Роулинг.

Юлия Тимошенко

Лидер партии Батькивщина могла бы быть в роли Малефисенты – героини американского фэнтезийного художественного фильма режиссера Роберта Стромберга.

Олег Ляшко

Лидер радикальной партии стал капитаном Джеком Воробьем — главным героем киносерии Пираты Карибского моря, который созданный сценаристами Тедом Эллиотом и Терри Россио.

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины в роли Халка – супергероя комиксов издательства Marvel Comics.

Андрей Рева

Министр социальной политики Украины примерял образ дементора из серии романов Гарри Поттер Джоаны Ролинг.

Михаил Добкин

Народный депутат Украины предстал перед нами в образе гангстера Тони Монтаны — главного героя криминальной драмы Брайана Де Пальмы Лицо со шрамом.

 

Сергей Лещенко

Народный депутат Украины вошел в образ Люцифера — героя американского телесериала, созданный по мотивам серии комиксов Люцифер Нила Геймана и Сэма Кейта издательством Vertigo.

Ульяна Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины получилась в образе смерти с косой.

Напомним, Факты ICTV также писали, что нельзя делать на Хэллоуин.

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