Сейчас погода в Украине не радует граждан весенним теплом, однако синоптики прогнозируют, что скоро стоит ждать потепления.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, с воскресенья, 11 апреля, на территории страны должны прекратиться ночные морозы.

— На следующей неделе ожидаем более-менее теплую погоду. Если будет облачно, то — 10° тепла, если солнечно, то — 15-16° тепла, — сообщила Наталья Голеня.

При этом пока апрель продолжает удивлять украинцев холодом и осадками. Например, некоторые населенные пункты в западных регионах засыпало снегом.

Погода в Украине

Согласно прогнозам синоптиков, прохладных дней в апреле в Украине будет больше.

Однако температурные рекорды не ожидаются.

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