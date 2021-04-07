Сейчас погода в Украине не радует граждан весенним теплом, однако синоптики прогнозируют, что скоро стоит ждать потепления.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
По ее словам, с воскресенья, 11 апреля, на территории страны должны прекратиться ночные морозы.
— На следующей неделе ожидаем более-менее теплую погоду. Если будет облачно, то — 10° тепла, если солнечно, то — 15-16° тепла, — сообщила Наталья Голеня.
При этом пока апрель продолжает удивлять украинцев холодом и осадками. Например, некоторые населенные пункты в западных регионах засыпало снегом.
Погода в Украине
Согласно прогнозам синоптиков, прохладных дней в апреле в Украине будет больше.
Однако температурные рекорды не ожидаются.
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