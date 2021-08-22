У Києві до Дня незалежності у парку відпочинку Співоче Поле поруч з Києво-Печерською лаврою відкрилася виставка за мотивами картин української народної художниці Марії Примаченко.

Виставку квітів У Всесвіті Марії Примаченко присвятили 30-річчю Незалежності України. У день святкування – 24 серпня, вхід безкоштовний.

– Співоче поле запрошує поринути у Всесвіт Марії Примаченко: триголовий дракон, казкові леви, птахи й ведмеді, квіти, які ростуть лише у цьому світі. Це унікальний проект, який знайомить нас із творчістю талановитої художниці ближче, – повідомив КО Київзеленбуд.

У Києві відкрилася виставка квітів за мотивами картин Марії Примаченко / 9 фотографий Для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин. Героями виставки стали фантастичні персонажі картин Ведмеді на пасіці, Поліський нирьок, Молодий левик, Дракон, Болотяний звір, Синій бик, Бичок-третячок. Спадок Марії Примаченко – це перлина українського мистецтва. Центром творчості Примаченко були фантастичні звірі, квіти та сюжети із життя селян. Вона відтворила образи добра та зла, талановито матеріалізуючи їх за допомогою ватмана, гуаші та пензлика з котячої шерсті. А на Співочому Полі наразі можна побачити квіткові копії шедеврів Примаченко. Всі фігури об’ємні, деякі сягають у висоту більш як 4 м.

Виставка триватиме до 19 вересня з 10:00 до 20:00 за адресою вул. Лаврська, 31 (Співоче поле Печерського ландшафтного парку). Вартість квитків у всі дні, окрім 24 серпня: дорослий – 100 грн., дитячий – 25 грн.

Фото: Олег Корнієнко