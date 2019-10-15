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Бабуся отетеріла: в Росії замість ток-шоу на ТБ показали порно

У Росії глядачам замість ток-шоу на телеканалі НТВ включили порнографічний фільм.

Бабуся отетеріла: в Росії замість ток-шоу на ТБ показали порно

У Новомічурінську (Росія) глядачам кабельного телебачення замість ток-шоу на НТВ показали порно.

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Місцевий житель розповів, що фільм канадської студії транслювали близько години.

– У мене бабуся очманіла від побаченого. Подзвонила, викликала мене з роботи. Так, вона не помилилася, жорсткіше фільмів я не бачив, – розповів один з місцевих жителів.

Гендиректор компанії ТелеМак Олександр Чупринін розповів, що один із співробітників під час ремонтних робіт ненавмисно підключив до каналу НТВ не той кабель.

Раніше російський телеканал Росія показав сюжет про те, що в Африці немає бійців ПВК Вагнера, але в кадр випадково потрапило зображення їх нагороди.

Джерело: Комсомольская правда

Фото: Dreamstime

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