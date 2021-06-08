У Черкасах чоловік зацілував пам’ятник Проні Прокопівні

У місті Черкаси чоловік зацілував пам’ятник персонажа відомої кінокомедії Проні Прокопівни, розташований поблизу Центру дитячої та юнацької творчості.

Інцидент стався на вулиці Смілянській. Відповідний відеозапис опублікувала місцева мешканка на своїй сторінці у соціальній мережі TikTok.

На відео можна помітити, що чоловік підійшов до памятника та почав цілувати його у губи.

Згодом йому, схоже, набридло цілувати памятник Проні Прокопівни, тож чоловік приліг на проїжджій частині дороги.

Пам’ятник Проні Прокопівні встановили у Черкасах у 2021 році. Він виготовлений зі склопластику, проте пофарбований під колір бронзи.

Напад оголеної жінки

У Румунії на телеведучу Міреллу Вайду накинулася оголена жінка під час прямого ефіру. Відео інциденту потрапило у мережу.

Жінка прорвалася крізь охорону та вибігла на знімальний майданчик. Згодом вона кинула у журналістку великий камінь.