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Факти / LOL
Юлія Захарченко |

У Черкасах чоловік зацілував пам’ятник Проні Прокопівні

У Черкасах чоловік зацілував пам’ятник Проні Прокопівні

У місті Черкаси чоловік зацілував пам’ятник персонажа відомої кінокомедії Проні Прокопівни, розташований поблизу Центру дитячої та юнацької творчості.

Інцидент стався на вулиці Смілянській. Відповідний відеозапис опублікувала місцева мешканка на своїй сторінці у соціальній мережі TikTok.

На відео можна помітити, що чоловік підійшов до памятника та почав цілувати його у губи.

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Згодом йому, схоже, набридло цілувати памятник Проні Прокопівни, тож чоловік приліг на проїжджій частині дороги.

Пам’ятник Проні Прокопівні встановили у Черкасах у 2021 році. Він виготовлений зі склопластику, проте пофарбований під колір бронзи.

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У Румунії на телеведучу Міреллу Вайду накинулася оголена жінка під час прямого ефіру. Відео інциденту потрапило у мережу.

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