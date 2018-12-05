Курьезный случай во время футбольного матча произошел в Аргентине.

Во время матча третьего дивизиона чемпионата Аргентины по футболу на поле выбежала собака.

Никто бы, возможно, не заметил этот инцидент, если бы не курьезный сейв, который совершило животное.

На видео видно, как голкиперу помешали выбить мяч и он оказался у соперника, который бил уже в пустые ворота. Но гол так и не состоялся, в самый неожиданный момент в воротах появилась собака, в которую и попал мяч.

Juventud Unida de Gualeguaychú goleaba a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 3 a 0 y casi aumenta la ventaja luego de un error del arquero, que fue ‘salvado’ por otro guardameta muy especial. Se trata de un perro que se metió al campo de juego. pic.twitter.com/WTnBoNhsON — UCSG Televisión (@ucsg_tv) 4 декабря 2018 г.

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Гол и так не засчитали бы из-за нарушения ранее, тем не менее герой свои аплодисменты получил.

К слову, недавно другая собака-голкипер спасла ворота, “отбив” пенальти.