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Собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины

Курьезный случай во время футбольного матча произошел в Аргентине.

Во время матча третьего дивизиона чемпионата Аргентины по футболу на поле выбежала собака.

Никто бы, возможно, не заметил этот инцидент, если бы не курьезный сейв, который совершило животное.

На видео видно, как голкиперу помешали выбить мяч и он оказался у соперника, который бил уже в пустые ворота. Но гол так и не состоялся, в самый неожиданный момент в воротах появилась собака, в которую и попал мяч.

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Гол и так не засчитали бы из-за нарушения ранее, тем не менее герой свои аплодисменты получил.

К слову, недавно другая собака-голкипер спасла ворота, “отбив” пенальти.

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