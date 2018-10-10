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Факти / LOL / У Києві п'яний водій прикинувся пасажиром і зобразив напад епілепсії/

У Києві п’яний водій прикинувся пасажиром і зобразив напад епілепсії

Вночі 10 жовтня на перехресті вулиці Мурманської та Броварського проспекту у Києві патрульні зупинили Volkswagen Transporter без увімкненого світла фар.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами лейтенанта поліції Олега Вовнянка, під час патрулювання був помічений мікроавтобус без включених фар. Патрульні вирішили зупинити транспортний засіб, проте водій спочатку дав газу, але потім зупинився.

Вийшовши з автомобіля поліцейські побачили, що водій пересів на пасажирське сидіння. Коли вони підійшли ближче, то чоловік прикинувся, що спить.

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Спроби розбудити результату не дали, а через кілька хвилин з рота чоловіка почала йти піна. Щоб надати йому допомогу, поліцейські розбили скло і викликали 103.

По прибуттю медиків було встановлено, що чоловіка звуть Роман, і ніякого нападу епілепсії у нього немає.

У Романа були присутні ознаки алкогольного сп’яніння. При цьому він заперечував, що сидів за кермом, а водій втік до лісу. Однак патрульні бачили, як Роман пересідав з водійського сидіння. До того ж, чоловік поводився неадекватно і кидався на поліцейських. Тому довелося надіти на нього наручники.

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У Києві п’яний водій прикинувся пасажиром і зобразив напад епілепсії / 8 фотографий

Роману неодноразово пропонували пройти тест на драгері, але той відмовився. У зв’язку з цим на нього були складені два адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у нетверезому стані та вимкнені фари.

До слова, 8 жовтня на вулиці Святого Миколая у Запоріжжі перехожі виявили на вулицю п’яного чоловіка, який спав посеред вулиці з гранатою Ф-1 без чеки.

Фото, відео: Платон Бережний.

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