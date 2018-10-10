PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / За тобою слідкує качка? Який ти псих насправді (ТЕСТ)/

За тобою слідкує качка? Який ти псих насправді (ТЕСТ)

Сьогодні, 10 жовтня, Всесвітній день психічного здоров’я. Якщо вас ще не привітали, то задумайтеся і пройдіть тест, який підготували Факти ICTV.

Вчені виділяють близько 12 типів психічних відхилень. Прийнято вважати, що у кожної людини в тій чи іншій мірі присутні риси психа.

Читайте: Топ-6 ознак психічного розладу

Відповівши на кілька нескладних питань, ви дізнаєтеся, до якого психічного розладу ви схильні. Однак не варто результат тесту сприймати, як діагноз, також він не є виправданням у суді.

Раніше Факти ICTV писали, що Уляна Супрун розвінчала деякі з популярних міфів щодо психічного здоров’я.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Від спільного ліжка до туалету. Як швидко “притираються” закохані
День українського кіно ТЕСТ
Як добре Ви знаєте українське кіно? – ТЕСТ
Осенняя депрессия: симптомы и как с ней бороться
Наскільки добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ
Мистецтво small talk: як налагодити розмову за 3 хвилини
Как научиться воспринимать критику в свой адрес
Конфлікт поколінь чи непоінформованість? Як зрозуміти і подружитися з мілленіалами
День молоді - ТЕСТ
Фото без Instagram і тамагочі. Як розважалась молодь без інтернету – ТЕСТ
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка