Сьогодні, 10 жовтня, Всесвітній день психічного здоров’я. Якщо вас ще не привітали, то задумайтеся і пройдіть тест, який підготували Факти ICTV.
Вчені виділяють близько 12 типів психічних відхилень. Прийнято вважати, що у кожної людини в тій чи іншій мірі присутні риси психа.
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Відповівши на кілька нескладних питань, ви дізнаєтеся, до якого психічного розладу ви схильні. Однак не варто результат тесту сприймати, як діагноз, також він не є виправданням у суді.
Раніше Факти ICTV писали, що Уляна Супрун розвінчала деякі з популярних міфів щодо психічного здоров’я.
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