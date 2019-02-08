Кандидата у президенти України Романа Насірова облили водою зі склянки у прямому ефірі.

Насірова облив водою народний депутат Сергій Шахов, він запропонував йому, як і іншим депутатам освіжитися.

Вся ця ситуація сталася в ефірі одного з українських телеканалів.

Це сталося після того, як Насіров зробив заяву про те, що в Україні за рік можна підняти мінімальну зарплату до 15 тисяч гривень, а пенсію до п’яти тисяч гривень.

– Ви хотіли йти у президенти, ви пішли? Пішли. Всім кандидатам потрібно проходити детектор брехні і психіатричну лікарню. Ви зараз говорите людям про заробітну плату, про пенсії, а при якій владі ви працювали?, – сказав нардеп.

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Нагадаємо, що екс-главу Державної фіскальної служби Насірова як кандидата на виборах зареєструвала ЦВК 21 січня.