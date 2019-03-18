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Поліція оббризкала сама себе сльозогінним газом під час протестів у Болгарії

У Софії (Болгарія) поліцейські оббризкали сльозогінним газом самі себе, намагаючись розігнати протестувальників.

Поліція оббризкала сама себе сльозогінним газом під час протестів у Болгарії

У Софії два дні проходили антиурядові протести. У них брали участь кілька сотень осіб. Вони вимагали боротьби з корупцією у владі і зміни правлячої структури в країні.

Протестуючі хотіли зламати паркан і прорватися до парламенту, і, щоб запобігти цьому поліція застосувала сльозогінний газ.

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Поліцейські не врахували напрям вітру, і оббризкали колег.

До речі, двоє підлітків влаштували стрілянину в школі передмістя Сан Пауло (Бразилія).

Джерело: Укрправда

Фото: Dreamstime

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