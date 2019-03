У Софії два дні проходили антиурядові протести. У них брали участь кілька сотень осіб. Вони вимагали боротьби з корупцією у владі і зміни правлячої структури в країні.

Протестуючі хотіли зламати паркан і прорватися до парламенту, і, щоб запобігти цьому поліція застосувала сльозогінний газ.

Поліцейські не врахували напрям вітру, і оббризкали колег.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn’t take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG

— Jasper Neve (@JasperNeve) 17 марта 2019 г.