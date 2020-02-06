Народний депутат з депутатської групи За майбутнє Дмитро Лубінець грав у шахи на планшеті під час розгляду проекту закону Про ринок землі.

Нещодавно планшети закупили для Верховної Ради у зв’язку з переходом на електронний документообіг у парламенті.







Нардеп грав в шахи під час розгляду законопроекту про ринок землі / 2 фотографии

Всього держава придбала 528 таких планшетів, вартість кожного з яких складає більше 26 тис. грн.

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Розгляд законопроекту Про ринок землі у другому читанні Верховна Рада розпочала 6 лютого о 16.00. Водночас, деякі народні депутати заблокували президію.

Під час засідання планували розглянути більше 4 тис. правок до зазначеного проекту закону. Проте цього не вдалося досягти до моменту закриття засідання Верховної Ради.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що її народні депутати готові проголосувати за законопроект Про ринок землі.

Фото: УНН