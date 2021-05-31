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Факти / Погода
Людмила Богданова |

За день до літа: у Карпатах засипало снігом гору Піп Іван

Карпати, Піп Іван, сніг

Напередодні літа у Карпатах випав сніг – засипало гору Піп Іван. Наразі температура повітря там становить 0°С, видимість лише до 50 м, а пориви вітру сягають 8-10 м/c.

Про це повідомляють у Чорногірському пошуково-рятувальному пості. Минулої доби, 30 травня, на горі також спостерігалися опади у вигляді снігу.

На початку травня на горі Піп Іван випало до 20 см снігу, а стовпчик термометра опустився до -3°С.

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Яка буде погода в Україні влітку

За прогнозом кліматолога Cвітлани Краківської, цього літа українцям не варто очікувати сильної спеки. Найспекотніше буде у липні, однак лише у короткочасні періоди.

Як стверджує народний синоптик Леонід Горбань, у червні буде приємна погода, у липні очікуються бурі та дощі, а серпень буде спекотним – температура повітря сягатиме +35°С. Детальніше, якою буде погода в Україні влітку, дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Чорногірський пошуково-рятувальний пост

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