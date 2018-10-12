В Белом доме президент США Дональд Трамп встретился со своим давним сторонником – рэпером Канье Уэстом.

Во время визита в Овальный кабинет Вест одел красную кепку с предвыборным лозунгом Трампа “Сделаем Америку снова большой”, заявив, что чувствует себя в ней Суперменом, пишет ВВС.

Рэпер также сказал, что любит президента США и обнял его.

А Трамп пожал руку Веста, назвав его особым парнем.

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Соцсети уже отреагировали на встречу Трампа и Веста многочисленными фотожабами и комментариями.

Только на один снимок, на котором Уэст показывает Трампу в своем iPhone якобы концепцию нового президентского самолета, который должна сделать Apple, на Reddit появилась масса вариаций – кто или что там может быть. Сама компания Apple никогда не объявляла о подобных планах.

Поэтому пользователи соцсети подставляли вместо самолета в телефоне и Владимира Путина, и жену рэпера Ким Кардашьян.

А некоторые представили, что президент США и рэпер играют в карты.











Канье Уэст показал Трампу самолет от Apple. Теперь над ним смеются / 6 фотографий

А пользователи Twitte высмеяли другой момент встречи – когда Уэст случайно раскрыл пароль своего телефона с помощью ненадежной комбинации 0000.

Kanye: I am a God. Also Kanye: I can’t remember a sequence of six numbers so I’ll just make my password 000000 pic.twitter.com/thxR8dQGub — S A O (@SexAtOxbridge) 12 октября 2018 г.

Remember when Kanye told the story of his cousin stealing his laptop and we all wondered how he got into it without the password Now we know pic.twitter.com/4P2UDMpIVN — Tyler Conway (@jtylerconway) 11 октября 2018 г.

Кстати, в Британии открыли забавную статую Трампа.

Фото: reddit.com

Видео: Washington Post