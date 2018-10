Во время визита в Овальный кабинет Вест одел красную кепку с предвыборным лозунгом Трампа “Сделаем Америку снова большой”, заявив, что чувствует себя в ней Суперменом, пишет ВВС.

Рэпер также сказал, что любит президента США и обнял его.

А Трамп пожал руку Веста, назвав его особым парнем.

Читайте: Туалетная бумага? Трамп оконфузился на публике

Соцсети уже отреагировали на встречу Трампа и Веста многочисленными фотожабами и комментариями.

Только на один снимок, на котором Уэст показывает Трампу в своем iPhone якобы концепцию нового президентского самолета, который должна сделать Apple, на Reddit появилась масса вариаций – кто или что там может быть. Сама компания Apple никогда не объявляла о подобных планах.

Поэтому пользователи соцсети подставляли вместо самолета в телефоне и Владимира Путина, и жену рэпера Ким Кардашьян.

А некоторые представили, что президент США и рэпер играют в карты.

А пользователи Twitte высмеяли другой момент встречи – когда Уэст случайно раскрыл пароль своего телефона с помощью ненадежной комбинации 0000.

Also Kanye: I can’t remember a sequence of six numbers so I’ll just make my password 000000 pic.twitter.com/thxR8dQGub

Remember when Kanye told the story of his cousin stealing his laptop and we all wondered how he got into it without the password

Now we know pic.twitter.com/4P2UDMpIVN

— Tyler Conway (@jtylerconway) 11 октября 2018 г.