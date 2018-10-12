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Канье Уэст показал Трампу самолет от Apple. Теперь над ним смеются

В Белом доме президент США Дональд Трамп встретился со своим давним сторонником – рэпером Канье Уэстом.

Во время визита в Овальный кабинет Вест одел красную кепку с предвыборным лозунгом Трампа “Сделаем Америку снова большой”, заявив, что чувствует себя в ней Суперменом, пишет ВВС.

Рэпер также сказал, что любит президента США и обнял его.

А Трамп пожал руку Веста, назвав его особым парнем.

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Соцсети уже отреагировали на встречу Трампа и Веста многочисленными фотожабами и комментариями.

Только на один снимок, на котором Уэст показывает Трампу в своем iPhone якобы концепцию нового президентского самолета, который должна сделать Apple, на Reddit появилась масса вариаций – кто или что там может быть. Сама компания Apple никогда не объявляла о подобных планах.

Поэтому пользователи соцсети подставляли вместо самолета в телефоне и Владимира Путина, и жену рэпера Ким Кардашьян.

А некоторые представили, что президент США и рэпер играют в карты.

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Канье Уэст показал Трампу самолет от Apple. Теперь над ним смеются / 6 фотографий

А пользователи Twitte высмеяли другой момент встречи – когда Уэст  случайно раскрыл пароль своего телефона с помощью ненадежной комбинации 0000.

 

 

Кстати, в Британии открыли забавную статую Трампа.

Фотоreddit.com

Видео: Washington Post

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