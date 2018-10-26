Американский предприниматель Илон Маск попросил своих подписчиков прислать ему “дурацких” мемы.
Об этом он написал в своем Twitter.
С таким обращением Маск выступил в своем аккаунте, перед этим разместив на странице мем про гороскопы. Его твит собрал 176 тысяч лайков, более 41 тыс. юзеров поделились записью и ответили Маску.
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Большая часть мемов пользователей была связана с его недавним появлением в прямом эфире для подкаста, во время которого он употребил марихуану.
Также пользователи подшутили над основателем Space X за разработку корабля для полета на Марс.
Также были мемы о Tesla, акциях и о компаниях Маска.
Много мемов были с Маском и мультяшными героями.
Пользователи из Украины также ответили предпринимателю версиями мемов Как тебе такое, Илон Маск?
Ранее Факты ICTV писали, что Илон Маск решил выпустить текилу под брендом Teslaquila. Товарный знак уже почти зарегистрирован.
Фото: dreamstime.