Американский предприниматель Илон Маск попросил своих подписчиков прислать ему “дурацких” мемы.

Об этом он написал в своем Twitter.

С таким обращением Маск выступил в своем аккаунте, перед этим разместив на странице мем про гороскопы. Его твит собрал 176 тысяч лайков, более 41 тыс. юзеров поделились записью и ответили Маску.

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Как тебе такое, Илон? Маск попросил подписчиков прислать мемов / 2 фотографии

Большая часть мемов пользователей была связана с его недавним появлением в прямом эфире для подкаста, во время которого он употребил марихуану.







Как тебе такое, Илон? Маск попросил подписчиков прислать мемов / 4 фотографии

Также пользователи подшутили над основателем Space X за разработку корабля для полета на Марс.



Как тебе такое, Илон? Маск попросил подписчиков прислать мемов / 2 фотографии

Также были мемы о Tesla, акциях и о компаниях Маска.







Как тебе такое, Илон? Маск попросил подписчиков прислать мемов / 4 фотографии

Много мемов были с Маском и мультяшными героями.











Как тебе такое, Илон? Маск попросил подписчиков прислать мемов / 6 фотографий

Пользователи из Украины также ответили предпринимателю версиями мемов Как тебе такое, Илон Маск?

Ранее Факты ICTV писали, что Илон Маск решил выпустить текилу под брендом Teslaquila. Товарный знак уже почти зарегистрирован.

Фото: dreamstime.