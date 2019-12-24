Лучшие записи в Twitter в 2019 году, в частности скандальные, смешные и революционные, смотрите в подборке от Фактов ICTV.

Twitter уже давно зарекомендовал себя, как влиятельную социальную сеть. Вон бедный Илон Маск даже под суд попал из-за неудачного твита, более того его лишили кресла гендиректора в его же компании. Это было раньше, а вот в 2019 году в Twitter своих перлов хватает, но обо всем по порядку.

Итоги года в Twitter

Все события необходимо уложить в пять слов и отметить твит хештегом #2019in5words.















Ведьмак и шутки понятные только Маску: что постили в Twitter в 2019 году / 4 фотографии

Ведьмак

Следом за первыми отзывами на Ведьмака от Netflix в сети начали появляться шутки, мемы. Однако больше всего его сравнивали именно со Шреком. Логику в этом ищите сами.

В лучших традициях Маска

Илон Маск давний поклонник Twitter. Часто он постит в своем аккаунте абсолютно рандомные вещи — мемы и непонятные высказывания, что многих веселит. Мы собрали самые странные твиты Маска за 2019 год.

Некоторые секреты слишком опасны, чтобы их знали.

Мем: Охранники зоны 51. Я, который бежит с секретом о том, что Америка не использует метрическую систему.

Меньше моркови, больше палочек.

Стоит ли вводить на Марсе технократию?

Самый популярный твит

По реальным цифрам в самыми популярными оказались видео с пожарами в Соборе Парижской Богоматери, освещения убийств в Новой Зеландии и массовые протесты в Гонгонге, поэтому Twitter специально опустил твиты на эти темы.

Самым популярным стал твит вокалиста корейской K-POP группы BTS Чонгука, который просто станцевал под ремикс песни Билли Айлиш bad guy.

Ранее Факты ICTV писали, как пользователи сети отреагировали на тотальное закрытие игровых заведений в Украине.