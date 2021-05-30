В оккупированном Крыму затопило Симферополь из-за сильных дождей

В городе только за сутки выпало больше месячной нормы осадков. В результате затопило торговый центр, территорию возле железнодорожного вокзала и несколько районов. Вода попала в салон легковых авто, автобусов и троллейбусов.

Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий. Ожидают сильные ливни, град и порывистый ветер. Ливни пройдут и в последний день весны, 31 мая.

Синоптики обещают дождливую погоду по всей Украине. Только в Одесской области будет умеренно сухо. Остальные регионы встретят неделю дождливой погодой. В целом, по всей Украине, кроме юга, запада, Черниговской, Сумской областей, будут грозы.