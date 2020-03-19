19 березня 2020 року виповнюється 90 років українській поетесі, живому класикові української літератури Ліні Костенко.

Згадаємо найцікавіші факти з життя людини-епохи.

1. Через впертість та неабияку сміливість Ліну Костенко називають залізною жінкою. Вона завжди говорила та писала, що хотіла. Навіть коли її колеги боялись репресій та мовчали, вона відкрито критикувала владу. Таку незламність поетеса унаслідувала від бабусі.

2. Поетеса два рази виходила заміж. Перший раз – за поляка Єжи-Яна Пахльовського. У шлюбі народилася донька Оксана (поетеса Оксана Пахльовська, – Ред.). Вдруге – за директора Кіностудії імені О. Довженка Василя Цвіркунова. У цьому шлюбі народився син Василь.

3. Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України. За словами письменниці, їй не потрібні жодні нагороди.

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4. За все життя Костенко написала лише один прозаїчний твір – роман Записки українського самашедшого, який вийшов у грудні 2010 року. Роман отримав неоднозначні відгуки аудиторії.

5. Один твір письменниці екранізували. Це – кіносценарій Перевірте свої годинники 1963 року. У ньому розповідається про українських поетів, загиблих під час Другої світової війни. Фільм зняли у 1964 році, але його так і не побачили глядачі. Його так переробили, що Костенко відмовилася від авторства.

Після презентації роману у 2010 році Ліна Костенко рідко з’являється на людях та не дає інтерв’ю, але продовжує творити і нерідко висловлюється про події в українському суспільстві. Поетеса нині проживає у Києві.

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