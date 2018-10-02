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Зі Сталіним на капоті Bentley – Кларксон на зйомках The Grand Tour в Грузії

У вересні в Грузії стартували зйомки нового сезону автомобільного телешоу The Grand Tour про диктаторів. Британський ведучий Джеремі Кларксон подорожує по батьківщині Йосипа Сталіна з його гіпсовим бюстом на капоті Bentley.

Про це повідомляє грузинський телеканал 1TV.

Журналісти зустрілися з командою The Grand Tour неподалік від Батумі. Вони зняли проїзд знімальної групи і ведучих: на автомобілі Кларксона встановили гіпсову голову. Ведучий не в перший раз кріпить незвичайні предмети в автомобілі — на зйомках Індії він вмонтував у багажник унітаз і пожартував, що при відвідуванні країни у туристів починається діарея.

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Кларксон розповів, що команда відвідала Батумі і побувала в будинку-музей Сталіна в Горі.

В The Grand Tour повинні розповісти про всесвітньо відомих диктаторів, в тому числі Мао Цзедуна. Інших подробиць сюжету Кларксон розкривати не став.

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що четвертий сезон шоу The Grand Tour можуть не зняти через непідписаний контракт в Amazon Prime.

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