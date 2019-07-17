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“Пінна вечірка” на Контрактовій: у фонтан залили миючий засіб

У Києві невідомі залили у фонтан на вулиці Сагайдачного миючий засіб.

“Пінна вечірка” на Контрактовій: у фонтан залили миючий засіб

У Києві на Контрактовій площі вода у фонтані перетворилася на піну. Це сталося через те, що невідомі залили у воду миючий засіб.

Через це фонтан зараз забитий піною, але продовжує працювати.

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– На Контрактовій площі хтось залив у фонтан якусь миючу рідину. Навіщо? – пише Київ оперативний.

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“Пінна вечірка” на Контрактовій: у фонтан залили миючий засіб / 2 фотографии

До речі, на Поштовій площі обмежать рух для пішоходів і тимчасово заборонять проведення заходів.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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На Поштовій площі обмежать рух для пішоходів
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