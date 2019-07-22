21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на парламентські вибори.

Багатьох користувачів на виборах до Верховної Ради здивувало те, що Партія Шарія набрала більше 3% за результатами екзит-полу.

Дехто ж вважає, що у деяких народних депутатів нарешті почнеться спокійне життя і вони повернуться до повсякденних турбот.

Деякі користувачі вже відреагували на бажання Святослава Вакарчука стати прем’єр-міністром і не проти зайняти його місце в Океані Ельзи.

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Загалом, у мережі не перестають жартувати, проте є й ті, хто пише більш серйозні пости.

До слова, за результатами екзит-полу 2019 до Верховної Ради потрапляють п’ять політичних партій.