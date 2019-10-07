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Датчик мікробів і двері у таємну кімнату: у мережі показали кабінет Путіна

У мережі показали кабінет президента Росії Володимира Путіна у форматі 360 градусів.

Датчик мікробів і двері у таємну кімнату: у мережі показали кабінет Путіна

Кабінет президента РФ Володимира Путіна показали у форматі 360 градусів.

На фото можна розглянути предмети і обстановку у кімнаті. У кабінеті є двері у таємний кабінет, де Путін працює з документами і приймає гостей. Також у ньому є бактерицидний опромінювач. Цей прилад можна зустріти у кожному кабінеті лікаря – він знезаражує повітря від мікробів.

Ще одним елементом кабінету є датчик вологості і температури. Його можна побачити у будь-якому музеї або галереї.

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На столі голови Росії лежить величезна лупа, олівці з написом “Кремль”, а також одноразові ручки, якими завжди користується Путін.

Зазначається, що штори на вікні завжди тут закриті, а комп’ютером рідко користуються. Путіну спецслужби надають документи в основному у надрукованому вигляді.

До речі, раніше журналісти помічали дивні речі за президентом Росії. Наприклад, Володимир Путін прийшов зі своєю кухлем на вечерю на честь лідерів країн G20.

Джерело: gigarama.ru

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