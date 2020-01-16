Користувачі мережі підірвали Google своїми запитами Кадиров помер. У пошукових трендах він з’явився ще 15 січня, але і сьогодні позицій не здає.

Однак диму без вогню не буває, причиною цього стала новина від 15 січня про призначення виконуючого обов’язки глави Чечні (РФ) Мусліма Хучієва на період тимчасової непрацездатності Рамзана Кадирова.

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Саме таке розпорядження опубліковано урядових на сайтах республіки.

У прес-службі Кадирова уточнили, що чеченський лідер живий, просто проходить курс лікування, що вимагає медичних процедур, і що нібито це звичайна практика.

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії побили оператора, який говорив про цензуру на ТБ.