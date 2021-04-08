Погода в Україні у квітні та травні 2021 року буде нестійкою, погодні умови постійно змінюватимуться.

Такий прогноз озвучила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

– Весна цьогоріч затяжна, погодні умови нині дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і у квітні, і у травні. Тепер це нормально для нас – кожні 4-5 днів зміна погоди, – зазначила Вазіра Мартазінова.

За її словами, повноцінна весна вже прийшла до України, однак нестійкість погоди не дає це відчути.

– Потрібно дочекатися 15 квітня. Там вже і кліматична температура буде вищою, і окремі дні будуть дуже теплими, – додала синоптик.

Погода в Україні на Великдень

За прогнозами синоптиків, погода на Великдень 2021 буде прохолодною.

Не варто чекати, що й третій весняний місяць потішить теплом.

Детальніше про погоду на Великдень 2021 читайте на Фактах ICTV.