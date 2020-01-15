Где купаться в Киеве на Крещение 2020

19 января в Украине отмечается Крещение или Иордан. Это – последний праздник Рождественского цикла. Христиане считают этот день единственным в году, когда вода приобретает целебные свойства.

Тысячи верующих в Украине в этот день купаются в проруби. Если водоем покрыт льдом – делают специальные прорези, часто в форме креста. В таинстве также участвует священник: он освящает прорубь и читает молитвы. Традиционно, нырять в воду нужно трижды.

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Чтобы купание в этот день было не только полезным, но и безопасным для вашего здоровья, Факты ICTV собрали перечень водоемов, где купаться на крещение в Киеве.

Днепровский район:

пляж Детский (около часовни в Гидропарке)

пляж Венеция (остров Долобецкий)

пляж Предместная Слободка (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

пляж Тельбин (проспект Павла Тычины)

пляж Радужный (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины), пляж Радуга (ул. Никольско-Слободская)

пляж Центральный (Труханов остров).

Оболонский район:

пляж Вербный (озеро Вербное, ул. Приозерная)

место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная);

Наталка 2 (ул. Оболонская Набережная)

пляж Пуща-Водица (пруд Горащиха, 7 линия)

Х-Park (парк Муромец)

озеро Иорданское (пр. Степана Бандеры).

Деснянский район:

зона отдыха Троещина (ул. Оноре де Бальзака).

Голосеевский район:

пляж Галерный (ул. Набережно-Корчеватская).

Недавно Факты ICTV писали о том, какой будет погода на Крещение 2020.