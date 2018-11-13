Британская полиция поймала мужчину, которого подозревают в краже пива из магазина. Он очень похож на актера Дэвида Швиммера.

Полиция города Блэкпул (Великобритания) поймала мужчину, который очень похож на актера Дэвида Швиммера, известного по роли Росса в сериале Друзья. Его подозревают в краже пива из магазина, сообщает пресс-служба полиции Блэкпула.

Вора задержали в городе Саутолл, ему 36 лет. Полицейские поблагодарили всех, кто помогал распространить фото мужчины и поймать его.

Актер Дэвид Швиммер также отреагировал на сообщение о воре, который очень похож на него, и дал знать в шуточной форме, что в момент совершения ограбления он находился в Нью-Йорке (США).

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Ранее Факты ICTV писали, как именно известный актер Дэвид Швиммер отреагировал на розыск преступника, который сильно похож на него.