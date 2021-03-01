PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Культура

Останній день Помпеї. Чи існує прокляття стародавнього міста

Катерина Павловська Журналіст

Поки сонячна Італія лише вирішує, чи пускати туристів цього року, у країні розгорівся гучний археологічний скандал.

Останній день Помпеї. Чи існує прокляття стародавнього міста

Стало відомо, що у одному з найбільших музеїв під відкритим небом, на руїнах міста Помпеї туристи не лише щорічно викрадали артефакти, а ще й повертали їх поштою назад, супроводжуючи це дивним формулюванням, начебто вони приносять нещастя своїм володарям. Ганебна історія тривала роками, але її деталі стали відомі лише цьогоріч.

Скандал довжиною у 15 років

Першу посилку представники музею міста Помпеї отримали у 2005-му. Турист із США відправив декілька маленьких камінців. Разом з ними була й записка, в якій чоловік стверджував, що викрадені під час туристичної мандрівки до Італії артефакти, підібрані на території руїн, принесли йому нещастя в житті, великі збитки та банкрутство.

Мовляв, він просить вибачення та повертає їх. Саме тоді, 15 років тому, скандал вперше потрапив на сторінки газет.

– В Італії про це було відомо давно, писала місцева преса. А от для всього світу це стало чомусь здивуванням. Мене ж більше дивує те, що туристи, які виносять речі – це не завжди представники бідних країн, тобто такої закономірності немає взагалі.

Бандеролі приходять з США, Канади, навіть Індії та європейських країн, як-от Швеція, – розповідає італійський письменник Джованні Кателлі.

Останній день Помпеї. Чи існує прокляття стародавнього міста

Саме історія з Канади нещодавно знову потрапила на перші шпальти світових газет. Жінка, що підписала себе як Ніколь, повернула декілька камінців і шматок мозаїки. Написала вона й величезного листа, де пояснила, що вкрала ці речі 15 років тому.

Вони принесли нещастя її родині, а сама Ніколь отримала великі проблеми зі здоров’ям. Лист надійшов представникам туристичної агенції, що передали речі карабінерам із жандармерії Помпеїв.

– Археологічний парк Помпеї – це величезна площа. Я розумію, коли туристи перебуваючи всередині, то не усвідомлюють значущість території. Для них це просто прогулянка – величезне місто, де вони гуляють вулицями.

Але ні, це музей, і те, що перебуває всередині – це музейні експонати. Часто предмети виносять шматочками, тобто уламками, не знаючи, що це є дуже важливим для пам’яті, – обурюється туристичний гід, що працює на півдні Італії, Світлана Мірошникова.

Останній день Помпеї. Чи існує прокляття стародавнього міста

Історія міста Помпеї. Чому його вважають унікальною пам’яткою археології

Давньоримське місто Помпеї колись простягалося біля підніжжя вулкану Везувій і було, так би мовити, законсервоване, коли сталося виверження, що накрило місто разом із будівлями та мешканцями. Про те, що коїлося під час цієї катастрофи, відомо досить детально з листів свідків, що проїжджали поруч.

24 жовтня 79 року опівдні  вулкан прокинувся після тривалого мовчання, викинув у повітря стовп попелу, що згодом дістанеться навіть до Сирії та Єгипту. Але загине місто вночі.

– Некоректно вважати, що загинули всі. Жителі міста мали 12 годин для того, щоб покинути його. Хто бажав, той так і зробив. Та все ж у своїх будинках залишилося багато людей. Вулканічний попіл, що раптом впав на місто, накрив близько 2 тис. людей, у яких, за розрахунками вчених, був лише один подих.

Далі дихати у розпеченій газовій хмарі було вже неможливо. Напевне, одним з перших, що просять побачити туристи, є так звані форми людських тіл. Ми їх називаємо “зліпками” жертв трагедії, – пояснює Світлана Мірошникова.

Останній день Помпеї. Чи існує прокляття стародавнього міста

У це важко повірити, але навіть місцеві забули про зникле місто майже на 2000 років! Спочатку будівники випадково знайшли лише частину міської стіни. Копати серйозно почнуть у 18-му столітті та з жахом зрозуміють, що окремі фрагменти – це величезне місто. У землі знаходитимуть пустоти, які спробують залити гіпсом і отримають так звані зліпки людей та навіть тварин, що загинули тієї трагічної ночі.

Сучасні випадки повернення артефактів. Чи існує прокляття?

Історію з поверненням артефактів адміністрація музею вирішила оприлюднити нещодавно. Виявляється, листи та пакунки їм надходять майже щотижня.

Читайте
Археологи розкопали в Помпеях старовинний Будинок дельфінів

“Частинки історії” також передають прикордонники, карабінери та представники туристичної сфери. Гучний випадок трапився з іспанцем, що повернув аж 5 пакетів викрадених речей, зокрема й бронзову фігуру, що вважалася зниклою ще у 1987 році.

Фото одного з таких випадків на своїй сторінці нещодавно оприлюднив генеральний директор археологічного парку Массімо Oсанна. У записці – чергове каяття: 50 років тому я витяг цей фрагмент із будівлі в Помпеях. Мені соромно і я повертаю його господарям. Прошу вибачення!

Останній день Помпеї. Чи існує прокляття стародавнього міста

Один подібний випадок трапився й у практиці гіда Світлани Мірошникової. Чоловік зателефонував, благаючи повернути попіл, який чомусь вкрав у Помпеях. Готовий був переслати його поштою, тільки б швидше! Мовляв, у його житті теж через це почалися великі проблеми. Обіцяв і грошову винагороду. Але скептик у жінці того разу переміг:

– Я йому говорила, що Помпеї – це чудове місце. Я працюю там і не відчуваю жодної негативної енергетики. До того ж, досить дивно брати щось і проносити через охоронців на територію музею, тож я відмовила, навіть не спитавши про гонорар. Здається, і його самого вдалося переконати у беззмістовності такого підходу.

Чи варто красти артефакти?

За подібні варварські дії вам може загрожувати не лише помста вищих сил. Вивезення за кордон  артефактів, вік яких перевищує 100 років, у будь-якій країні світу, безумовно, матиме суворе покарання. В Італії це €1500 штрафу та пожиттєва заборона в’їзду в країну. Тож чи варто перетворювати безтурботні прогулянки місцями римських патриціїв на проблеми у майбутньому? Містичні або ні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка