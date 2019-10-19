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Булітко разом з Дікусаром – як відреагували актори Дизель шоу

Актори Дизель шоу представили, що Вікторія Булітко і танцюрист Дмитро Дікусар разом і вирішили виступати не тільки на танцювальному шоу, але і на сцені гумористичної програми.

дизель шоу

На сцені Дизель шоу Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар продемонстрували свій танцювальний номер.

Після танцю актриса заявила, що більше на сцену без Дікусара не вийде.

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Присутні намагалися відговорити її від цього задуму і заодно обговорили популярне танцювальне шоу, в якому пара брала участь.

Чи вийде переконати Булітко залишити все як є – дивіться в новому випуску Дизель шоу.

Нагадаємо, коміки Дизель шоу придумали список відгуків про відпочинок, які читають українці, роблячи свій нелегкий вибір.

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