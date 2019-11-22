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Витяжка чи піраміда на колесах: фотожаби на пікап Tesla Cybertrack

Футуристичний дизайн Tesla Cybertrack дав привід повправлятися у фотожабах на новий пікап компанії Ілона Маска.

Витяжка чи піраміда на колесах: фотожаби на пікап Tesla Cybertrack

“Він не схожий на жоден інший”, – так засновник Tesla Ілон Маск представив новий електричний пікап компанії Cybertrack.

Але з Маском не зовсім згодні користувачі мережі, які вже завалили соцмережі фотожабами на Cybertrack.

Через його футуристичний дизайн пікап порівнюють з автомобілем Бетмена та іншими машинами зі світу комп’ютерних ігор.

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Може, не схожий на жоден інший автомобіль, але схожий на кухонну витяжку, жартують у мережі.

Витяжка чи піраміда на колесах: фотожаби на пікап Tesla Cybertrack / 11 фотографий

Нагадаємо, Маск заявив, що пікап Tesla Cybertruck, який представлено 22 листопада, є куленепробивним.

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