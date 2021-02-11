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Факти / Погода
Софія Зінов'єва |

П’ятниця – вихідний: Львів переводить школи на дистанційку, городян просять бути вдома

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав львів’ян залишатися вдома через негоду.

П’ятниця – вихідний: Львів переводить школи на дистанційку, городян просять бути вдома

Снігопад не вщухав усю ніч. У Львові випало до 35 см снігу попри те, що всю ніч працювала снігоочисна техніка.

Після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій закладам, підприємствам та установам Львівської громади було рекомендовано запровадити у п’ятницю вихідний день або перейти на дистанційну роботу.

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Школи переходять на дистанційне навчання, але діти, яким нема з ким залишитись вдома, можуть прийти на заняття. У садочках працюватимуть чергові групи.

Також Садовий оголосив про посилення роботи соціальних установ і про те, що у місті працюють пункти обігріву. Якщо ви побачили людину, яка потребує негайної допомоги, зателефонуйте на номер 233-14-79 або 1580.

Негода в Україні

11 лютого на всій території України очікуються складні погодні умови, вийнятком є південний схід.

В Києві, а також у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях діють обмеження руху великогабаритного транспорту.

Джерело: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

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