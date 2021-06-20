Хмарність та дощі з грозами на заході: прогноз погоди в Україні на 21 червня (МАПА)

21 червня погода на більшості території України буде хмарною.

У західних регіонах прогнозуються дощі з грозами, тоді як на Сході очікується сонячна погода.

Вітер буде східним, або південно-східним, й розвиватиме швидкість від 3 до 12 метрів на секунду.

На Заході буде по-літньому тепло, хоча і прогнозуються дощі з грозами. Вдень стовпчик термометра покаже від +26 до +31, а вночі температура опуститься до +14 – +18 градусів за Цельсієм.

На Півночі країни буде мінлива хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється до позначки в +30 – +32 градуси, а вночі похолодає до +17 – +19.

В Центральні області також прийде справжня літня спека – вдень синоптики прогнозують до +32 за Цельсієм, а вночі буде прохолодно – від +17 до +19 градусів.

На Сході буде сонячно, вдень стовпчик термометра підніметься до +34, а вночі похолодає до +17 – +20.

На Півдні країни також очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря прогнозується на рівні +25 – +30, а вночі – від +16 до +18.

Киян в понеділок також чекає мінлива хмарність і справжня літня спека. Вдень повітря прогріється до позначки в +32 за Цельсієм, а вночі очікується від +18 до + 20.

Погода на літо 2021

Згідно з даними синоптиків, погода влітку 2021 Україна буде трохи мінливою. Таким чином будуть як періоди спеки, так і похолодання.

У той же час липень 2021 може здивувати українців нехарактерним для цього місяця кількістю опадів.

Дивіться повний прогноз погоди на літо 2021 Україна в матеріалі на сайті Факти ICTV.