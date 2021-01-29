Ученые нашли пурпурную ткань времен царя Соломона

Израильские ученые во время раскопок в долине Тимна нашли ткань времен царя Соломона, окрашенную в редкую и дорогую пурпурную краску.

Находки датируются примерно 1 000 годом до нашей эры, что соответствует временам библейских царств Давида и Соломона в Иерусалиме.

Пурпурная краска не тускнеет, но в те времена ее было трудно раздобыть. Эту краску изготавливали из моллюсков, которые обитали в Средиземном море.

По этой причине она дорого стоила и была доступна не многим. По словам историков, ее стоимость была даже дороже золота.

Ткань сохранилась в долине благодаря ее сухому климату. Также во время раскопок нашли и другие материалы, в частности сыромятную кожу.

В Италии нашли похищенную копию картины Леонардо да Винчи

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Источник: BBC