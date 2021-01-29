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Факты / Культура
Юлія Захарченко |

Ученые нашли пурпурную ткань времен царя Соломона

Израильские ученые во время раскопок в долине Тимна нашли ткань времен царя Соломона, окрашенную в редкую и дорогую пурпурную краску.

Ученые нашли пурпурную ткань времен царя Соломона

Находки датируются примерно 1 000 годом до нашей эры, что соответствует временам библейских царств Давида и Соломона в Иерусалиме.

Пурпурная краска не тускнеет, но в те времена ее было трудно раздобыть. Эту краску изготавливали из моллюсков, которые обитали в Средиземном море.

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По этой причине она дорого стоила и была доступна не многим. По словам историков, ее стоимость была даже дороже золота.

Ткань сохранилась в долине благодаря ее сухому климату. Также во время раскопок нашли и другие материалы, в частности сыромятную кожу.

В Италии нашли похищенную копию картины Леонардо да Винчи

В Неаполе нашли похищенную копию картины Спаситель мира Леонардо да Винчи. Полотно было в квартире 36-летнего мужчины.

Именно оно пропало два года назад из музея Сан-Доменико Маджоре в Неаполе. Искусствоведы считают, что ее написал один из учеников да Винчи еще при жизни художника.

Источник: BBC

Фото: Pixabay

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