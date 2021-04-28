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Факты / Культура
Марія Степанюк |

В Украине создадут музыкальную премию имени Мирослава Скорика

В Украине создадут музыкальную премию имени Мирослава Скорика

Кабинет министров одобрил учреждение Государственной премии Украины имени Мирослава Скорика в области музыкального искусства.

Награду будут вручать за внедрение новейших незаурядных практик в композиторской, исполнительской, музыковедческой, музыкально-организационной, образовательной деятельности в сферах академической, фольклорной и популярной музыки.

Размер премии установят по аналогии с Национальной премией имени Тараса Шевченко и Государственной премией имени Александра Довженко — 200 тыс. грн.

Мирослав Скорик — известный украинский композитор, который писал камерную, симфоническую музыку, виолончельные концерты. Герой Украины, лауреат Шевченковской премии (1987 год), автор музыки к более 40 фильмам, среди которых лента Сергея Параджанова Тени забытых предков.

премія Скорика документ

Смерть Скорика

Композитор Мирослав Скорик умер в возрасте 81 года 1 июня 2020.

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О его смерти сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Соловьяненко.

Источник: Алексей Гончаренко

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