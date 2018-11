В Китае действует система распознания лиц, которая фиксирует на улицах нарушителей правил, а потом их фото помещают на биллборды. Система функционирует с помощью искусственного интеллекта.

В городе Нинбо ошибочно оштрафовали бизнес-леди Дун Минчжу, которая якобы перешла дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Однако женщины на том перекрестке не было, а было ее фото на рекламе, размещенной на автобусе.

Правоохранители признали свою ошибку и пообещали усовершенствовать систему.

Chinese facial recognition system catches jaywalker, turns out to be a bus pic.twitter.com/PSxe6t9FWN

— Gary Sunderland (@lzhernandez02) 23 ноября 2018 г.