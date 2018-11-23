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Факти / LOL / У Китаї штучний інтелект оштрафував банер за порушення ПДР/

В Китае искусственный интеллект оштрафовал баннер за нарушение ПДД

В китайской системе распознания лиц случился сбой и она ошибочно оштрафовала плакат на троллейбусе.

В Китае действует система распознания лиц, которая фиксирует на улицах нарушителей правил, а потом их фото помещают на биллборды. Система функционирует с помощью искусственного интеллекта.

В городе Нинбо ошибочно оштрафовали бизнес-леди Дун Минчжу, которая якобы перешла дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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Однако женщины на том перекрестке не было, а было ее фото на рекламе, размещенной на автобусе.

Правоохранители признали свою ошибку и пообещали усовершенствовать систему.

Ранее Факты ICTV писали, что парень заменил все фото в магазине на свои.

Фото: Gary Sunderland

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