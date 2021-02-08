Погода в Украине 8 февраля будет снежной — осадки прогнозируют во всех регионах, местами могут пройти дожди. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/c.

На востоке ожидается снег, температура воздуха будет в пределах -3, -6 днем, ночью похолодает максимум до -14.

На юге днем ​​ожидаются осадки в виде снега с дождем. Днем от +3 до +5, ночью будет идти снег и будет мороз от -3 до -8.

В западных регионах синоптики прогнозируют снег, лишь в Ужгороде может идти дождь. Днем столбик термометра будет показывать в среднем -2, -4, ночью -8, -11.

В северных регионах также будет идти снег, в дневное время суток от -6 до -10, в ночное — от -16 до -20.

В центре Украины днем ​​будет идти снег, температура воздуха составит -3, -6, ночью -10, -13. В Киеве также снег, днем ​​морозы до -7, -9, ночью до -12, -15.

Прогноз погоды на февраль 2021 в Украине

По прогнозам синоптиков, февраль 2021 будет довольно снежным. Морозы будут умеренными, средняя температура воздуха днем ​​составит от -3 до +2.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.