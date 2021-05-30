Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 31 мая (КАРТА)

Погода в Украине 31 мая еще не обрадуют солнцем. Синоптики обещают дожди с грозами и похолодание, особенно на Западе.

Умеренно тепло и сухо будет в северных областях. Столбик термометра достигнет +17 градусов.

Погода в Украине 31 мая обещает быть теплой только на Севере и в Центре, но с грозами на Западе и Юге.

На Западе синоптики прогнозируют до +18 градусов днем, а ночью похолодает до +13.

На Севере столбик термометра поднимется до +17 днем, а ночью опустится до +15. Облачная погода здесь продержится весь день, однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют.

Облачность обещают на Востоке со средней температурой от +22 до +24 градусов днем, а ночью до +12. В этом регионе спасатели предупреждают о пожарной опасности.

Небо южной Украины также будет затянуто облаками. Днем возможен небольшой дождь, который ближе к вечеру стихнет. Температура воздуха составит + 24 градуса.

С утра до вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Столбики термометров там покажут максимум + 23 градуса.

Погода в Киеве 31 мая

С утра и до самого вечера небо в столице будет скрыто облаками, но осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, а днем поднимется до +17. Ветер слабый.

Что касается народных примет о погоде, этот день связан с наблюдением за деревьями: какое из них лист развернет. Если дуб первым лист пустит, значит лето предвещает быть сухим.

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