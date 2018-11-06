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Український фільм Дике поле відібрали на кінофестиваль Темні ночі у Талліні

Пригодницький екшн Ярослава Лодигіна Дике поле змагатиметься за перемогу на міжнародному кінофестивалі Темні ночі, який пройде з 16 листопада по 2 грудня в Талліні.

фільм дике поле

Стрічка ввійшла до конкурсної програми повнометражних дебютів – First Feature Competition. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

За словами режисера Ярослава Лодигіна, участь у цьому фестивалі є важливою, оскільки його програма оглядається міжнародною пресою.

 – Він популярний серед дистриб’юторів та сейлз-агентів, і має зв’язок з Cottbus Film Festival, що нас підтримував всі ці роки, – говорить режисер.

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Фільм знятий за повістю Ворошиловград Сергія Жадана. В основі сюжету стрічки – історія чоловіка, який повертається в рідне місто на Донбасі, аби захистити свій сімейний бізнес.

Стрічка виходить в український прокат з 8 листопада.

До слова, Факти ICTV писали про український фільм, який боротиметься за Оскар

Фото: Дике поле/Facebook

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