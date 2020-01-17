19 січня в Україні відзначається Водохреща або Йорданів день. Це – останнє свято різдвяного циклу. Християни вважають цей день єдиним у році, коли вода набуває цілющих властивостей.

Тисячі вірян в Україні у цей день купаються в ополонці. Якщо водойма покрита льодом – роблять спеціальні прорізи, часто у формі хреста. У таїнстві також бере участь священик: він освячує ополонку і читає молитви. Традиційно, пірнати у воду потрібно тричі.

Читайте: Водохреща: навіщо потрібна свята вода і як її використовувати

Щоб купання в цей день було не тільки корисним, а й безпечним для вашого здоров’я, Факти ICTV зібрали перелік водойм, де купатися на хрещення у Києві.

Дніпровський район:

пляж Дитячий (біля каплички у Гідропарку);

пляж Венеція (острів Долобецький);

пляж Передмістна Слобідка (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);

пляж Тельбін (проспект Павла Тичини);

пляж Райдужний (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);

пляж Веселка (вул. Микільсько-Слобідська);

пляж Центральний (Труханів острів).

Оболонський район:

пляж Вербний (оз. Вербне, вул. Приозерна);

місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);

Наталка 2 (вул. Оболонська набережна);

пляж Пуща-Водиця (ставок Горащиха, 7 лінія);

Х-Park (парк Муромець);

озеро Йорданське (просп. Степана Бандери).

Деснянський район:

зона відпочинку Троєщина (вул. Оноре де Бальзака).

Голосіївський район:

пляж Галерний (вул. Набережно-Корчуватська).

Нещодавно Факти ICTV писали про те, якою буде погода на Водохреща 2020.