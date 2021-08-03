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Факти / Культура
Максим Зайченко |

Опубліковано кадр серіалу за мотивами Володаря перснів, який обійдеться в $465 млн

властелин колец

Amazon Prime опублікувала перший кадр з майбутнього серіалу за мотивами Володаря перснів Джона Толкіна. Його знімали в Новій Зеландії, як і фільми за мотивами книги. 

Серіал повинен стати одним з найдорожчих в історії. Лише на перший сезон, за інформацією ЗМІ, витратили $465 млн. Для порівняння, один сезон Гри престолів коштував приблизно в чотири з половиною рази дешевше.

Перша серія Володаря кілець (The Lord of the Rings) вийде 2 вересня 2022 року.

Акторами серіалу стали Синтія Адда-Робінсон, Роберт Арамайо, Овайн Артур, Макс Болдрі та інші. Виконавчі продюсери серіалу – Патрік Маккей і Джон Пейн.

Нагадаємо, 2020 рік став нищівним для багатьох індустрій. Кіно також виявилося серед жертв. При закритих кінотеатрах в половині країн світу випускати дорогі стрічки стало просто невигідно.

Головним сміливцем виявився студія Warner Bros., що випустила Тенет Крістофера Нолана в розпал пандемії. Факти ICTV розповідали про п’ять головних фільмів, які не вийшли у 2020 році. 

Джерело: Amazon Studios

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