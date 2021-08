Amazon Prime опублікувала перший кадр з майбутнього серіалу за мотивами Володаря перснів Джона Толкіна. Його знімали в Новій Зеландії, як і фільми за мотивами книги.

Серіал повинен стати одним з найдорожчих в історії. Лише на перший сезон, за інформацією ЗМІ, витратили $465 млн. Для порівняння, один сезон Гри престолів коштував приблизно в чотири з половиною рази дешевше.

Перша серія Володаря кілець (The Lord of the Rings) вийде 2 вересня 2022 року.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Акторами серіалу стали Синтія Адда-Робінсон, Роберт Арамайо, Овайн Артур, Макс Болдрі та інші. Виконавчі продюсери серіалу – Патрік Маккей і Джон Пейн.

Нагадаємо, 2020 рік став нищівним для багатьох індустрій. Кіно також виявилося серед жертв. При закритих кінотеатрах в половині країн світу випускати дорогі стрічки стало просто невигідно.

Головним сміливцем виявився студія Warner Bros., що випустила Тенет Крістофера Нолана в розпал пандемії. Факти ICTV розповідали про п’ять головних фільмів, які не вийшли у 2020 році.

Джерело: Amazon Studios