Процес беатифікації митрополита Андрея Шептицького триває 63 роки

Сьогодні, 5 грудня, з початку беатифікаційного процесу праведного митрополита Андрея Шептицького минуло рівно 63 роки.

У Львові вирішили продовжувати дослідження його історичної постаті, а депутати місцевої міської ради висловили бажання оголосити митрополита патроном міста.

Рівно 63 роки тому, у 1958 році розпочався беатифікаційного процесу праведного митрополита Андрея Шептицького. Під час беатифікації спочилого мученика офіційно зараховують до лику блаженних.

Колишній Папа Римський Іван Павло II у 2001 році висловив сподівання одного дня побачити Андрея Шептицького серед числа святих.

– Поряд з освіченістю та духовною витонченістю, гармонійно поєднався незвичайний дар організатора. Він заснував школи та академії, підтримував богословське та світське навчання, сакральне мистецтво та збереження історичних пам’яток, – зазначив він.

Він заявив про це під час проповіді з нагоди беатифікації владики Миколи Чарнецького та його 24 братів, які загинули мученицькою смертю заради своєї віри.

Джерело: Духовний фронт України