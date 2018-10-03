У російському Сочі чоловік стрибнув з даху в басейн, але промахнувся. Він приземлився на землю і плитку навколо басейну.

Відео інциденту з’явилося на YouTube.

На ролику видно, що чоловік стоїть на даху невеликої будови, розганяється для стрибка, але чіпляється ногою за карниз. Стрибун упав обличчям на плитку, після чого оператор, який знімав спробу стрибка, швидко вимкнув камеру.

Виявилося, що чоловік – 41-річний громадянин Вірменії – госпіталізований у лікарню із серйозними травмами. У поліції проводять перевірку за фактом події, повідомляє yuga.ru.



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До речі, мешканка Колумбії Луїза Фернанда (Luisa Fernanda) зробила татуювання на грудях під час вагітності, підхопила інфекцію і втратила дитину та можливість ходити.