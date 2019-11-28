Користувачі соцмереж розкритикували знімок Роккі Бальбоа з обличчям Дональда Трампа, який опублікував президент США.

У мережі обговорюють відредагований знімок, на якому обличчя Дональда Трампа додано до тіла боксера з американського кінофільму Роккі Бальбоа.

Цікаво, що колаж виклав сам президент США. При цьому неясно, хто створив зображення, адже Трамп ніяк його не підписав. Актор Сильвестр Сталлоне, який зіграв роль Роккі, також не прокоментував зображення.

Зате критики на адресу Трампа прилетіло чимало.

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“Це все неправильно. Роккі переміг Росію, а Трамп продовжує дарувати їй перемоги”, “Цей фотошоп зроблений із постера Роккі III, де Роккі програє”, “Порівняйте пости Барака Обами і Трампа на День подяки”, – пишуть користувачі.











Трамп запостив знімок Роккі Бальбоа зі своїм обличчям / 3 фотографии

Нагадаємо, у Білому домі оприлюднили результати часткового медичного обстеження президента США Дональда Трампа.