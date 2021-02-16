У вівторок, 16 лютого 2021 року, погода в Україні потішить українців сонцем. Попри ясне небо, у країні очікуються морози.
На заході – мінлива хмарність, вдень – від -5° до -9°.
У північних областях сонце також час від часу визиратиме із-за хмар. Однак день буде морозним – вдень від -5° до -13°.
На сході також мінлива хмарність і морози. Вдень – від -5° до -9°.
У центральних регіонах також без опадів. Стовпчики термометрів подекуди знизяться вдень до -11°.
На півдні буде найтепліше. Очікується мінлива хмарність і морози від -4° до -7°.
Погода в Україні у лютому
З початку місяця в Україні фіксуються складні погодні умови.
Циклони принесли до країни значні снігопади та морози.
Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.