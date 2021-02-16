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Факти / Погода
Людмила Грубнік |

Мороз та сонце: погода в Україні 16 лютого

У вівторок, 16 лютого 2021 року, погода в Україні потішить українців сонцем. Попри ясне небо, у країні очікуються морози.

прогноз погоди_погода

На заході – мінлива хмарність, вдень – від -5° до -9°.

У північних областях сонце також час від часу визиратиме із-за хмар. Однак день буде морозним – вдень від -5° до -13°.

На сході також мінлива хмарність і морози. Вдень – від -5° до -9°.

У центральних регіонах також без опадів. Стовпчики термометрів подекуди знизяться вдень до -11°.

На півдні буде найтепліше. Очікується мінлива хмарність і морози від -4° до -7°.

Погода 16 лютого

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Погода в Україні у лютому

З початку місяця в Україні фіксуються складні погодні умови.

Циклони принесли до країни значні снігопади та морози.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.

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